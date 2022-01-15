Источник: «Барселона» заинтересована в Фирмино. «Ливерпуль» просит € 20 млн
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Испанская «Барселона» рассматривает возможность подписания контракта с нападающим «Ливерпуля» Роберто Фирмино. По сведениям, английский клуб готов продать бразильского футболиста за € 20 млн. Об этом сообщает El Nacional.
30-летний Фирмино стал игроком «Ливерпуля» летом 2015 года, перейдя из «Хоффенхайма» за € 41 млн. В нынешнем сезоне нападающий в 11 матчах английской Премьер-лиги забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Также на его счету два гола в трёх матчах группового этапа Лиги чемпионов.
Контракт Фирмино истекает 2023 году, портал Transfermarkt оценивает бразильца в € 38 млн.
«Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем», уступая 0:2 по ходу матча:
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