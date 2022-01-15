Джеррард: хорошее начало для Коутиньо. «Астон Вилла» подписала качественного футболиста

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард прокомментировал ничью в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:2).



«У нас был хороший настрой во время подготовки к игре. Мы должны были использовать уверенность, накопленную в кубковом матче с «МЮ», но плохо начали. Первый гол назревал, мы плохо смотрелись.



Затем команда немного прибавила, но, конечно, заслуживала того, чтобы уступать в счёте по итогам первого тайма. Пришлось рассказать игрокам некоторые неприятные факты, но они здорово отреагировали на это.



Мы пропустили гол, который не вытекал из хода встречи. Но команда не опустила руки и продолжила демонстрировать свой характер и верить в себя.



Это хорошее начало для Коутиньо. Мы подписали качественного футболиста. Теперь нам нужно поработать над его скоростью игры», — цитирует Джеррарда BBC.

Гол Коутиньо в ворота «МЮ»:

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