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«ПСЖ» обыграл «Брест». Парижане опережают «Ниццу» на 11 очков

«ПСЖ» обыграл «Брест». Парижане опережают «Ниццу» на 11 очков
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Сегодня, 16 января, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже в рамках 21-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «ПСЖ» принимал «Брест». Хозяева победили со счётом 2:0.

Счёт в матче на 32-й минуте с передачи Жоржиньо Вейналдума открыл Килиан Мбаппе. Для 23-летнего француза этот гол стал 10-м в лиге нынешнего сезона, он забивает более 10 мячей в чемпионате Франции шестой сезон подряд. Итоговый счёт в матче с передачи Нуну Мендеша установил Тило Керер.

«ПСЖ» набрал 50 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Франции, опережая ближайшего преследователя в лице «Ниццы» на 11 очков. «Брест» (25) — 13-й.

В следующем, 22-м туре «ПСЖ» встретится в домашнем матче с «Реймсом», «Брест» также сыграет дома с «Лиллем».

Франция - Лига 1. 21-й тур
15 января 2022, суббота. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 0
Брест
Брест
1:0 Мбаппе – 32'   2:0 Керер – 53'
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