Вагнер Лав подписал контракт с датским «Мидтьюлланном»
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Бразильский нападающий Вагнер Лав подписал контракт с датским футбольным клубом «Мидтьюллан».
Соглашение рассчитано на шесть месяцев. 17 января 37-летний бразилец пройдёт медицинское обследование. Об этом сообщает издание Globo Esporte.
«Мидтьюллан» после 17 туров набрал 35 очков и лидирует в чемпионате Дании. В 2020 году датский клуб впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов.
Вагнер Лав станет седьмым бразильцем в составе команды. Экс-форвард московского ЦСКА последние полтора года выступал за казахстанский «Кайрат».
За клуб из Алматы Вагнер провёл 57 матчей, в которых забил 27 мячей и сделал 20 голевых передач. В составе ЦСКА бразилец сыграл в 259 матчах во всех турнирах и забил 124 гола.
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