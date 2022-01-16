Вагнер Лав подписал контракт с датским «Мидтьюлланном»

Бразильский нападающий Вагнер Лав подписал контракт с датским футбольным клубом «Мидтьюллан».

Соглашение рассчитано на шесть месяцев. 17 января 37-летний бразилец пройдёт медицинское обследование. Об этом сообщает издание Globo Esporte.

«Мидтьюллан» после 17 туров набрал 35 очков и лидирует в чемпионате Дании. В 2020 году датский клуб впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

Вагнер Лав станет седьмым бразильцем в составе команды. Экс-форвард московского ЦСКА последние полтора года выступал за казахстанский «Кайрат».

За клуб из Алматы Вагнер провёл 57 матчей, в которых забил 27 мячей и сделал 20 голевых передач. В составе ЦСКА бразилец сыграл в 259 матчах во всех турнирах и забил 124 гола.