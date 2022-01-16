Рангник – о матче с Астон Виллой: Лучшее выступление с тех пор, как я приехал

15 января, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Астон Вилла» принимала «Манчестер Юнайтед». Команды сыграли вничью – 2:2.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал прошедшую встречу.
«Трудно принять такой результат, когда по ходу матча мы вели 2:0, но, думаю, это было наше лучшее выступление с тех пор, как я приехал. Первые полчаса мы полностью доминировали и контролировали игру с мячом, а в обороне играли компактно и плотно.
Но когда ты ведёшь, а затем завершаешь матч вничью, это почти то же самое, что и поражение. Мы должны смотреть вперёд и делать всё возможное.
В Премьер-лиге не бывает лёгких игр, всё может очень быстро поменяться, это сегодня и произошло», – приводит слова немецкого специалиста BBC.
- 16 января 2022
-
04:46
-
03:59
-
03:57
-
03:35
-
03:19
-
02:57
-
02:31
-
00:55
-
00:39
-
00:34
-
00:08
- 15 января 2022
-
23:51
-
23:37
-
23:31
-
23:18
-
23:18
-
23:02
-
23:01
-
22:48
-
22:33
-
22:32
-
22:29
-
22:23
-
22:16
-
22:02
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:43
-
21:29
-
21:27
-
21:21
-
21:19
-
21:02
-
21:01