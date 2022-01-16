Рангник – о матче с Астон Виллой: Лучшее выступление с тех пор, как я приехал

15 января, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Астон Вилла» принимала «Манчестер Юнайтед». Команды сыграли вничью – 2:2.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал прошедшую встречу.

«Трудно принять такой результат, когда по ходу матча мы вели 2:0, но, думаю, это было наше лучшее выступление с тех пор, как я приехал. Первые полчаса мы полностью доминировали и контролировали игру с мячом, а в обороне играли компактно и плотно.

Но когда ты ведёшь, а затем завершаешь матч вничью, это почти то же самое, что и поражение. Мы должны смотреть вперёд и делать всё возможное.

В Премьер-лиге не бывает лёгких игр, всё может очень быстро поменяться, это сегодня и произошло», – приводит слова немецкого специалиста BBC.