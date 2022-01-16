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Президент Украины Зеленский отреагировал на отставку Шевченко из «Дженоа» и дал ему совет

Президент Украины Зеленский отреагировал на отставку Шевченко из «Дженоа» и дал ему совет
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал увольнение Андрея Шевченко с поста главного тренера «Дженоа».

«Андрей Михайлович, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством. Поэтому пусть это будет только первый клубный блин комом в начале большой карьеры великого тренера. Верим – не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше! И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой», — написал Зеленский в своём телеграм-канале.

Шевченко возглавил «Дженоа» в ноябре 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года. Под руководством Шевченко «Дженоа» провёл девять матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В последнем матче Шевченко в качестве главного тренера итальянского клуба случилось поражение от «Милана» (1:3, ДВ) в Кубке Италии.

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