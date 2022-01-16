Тухель раскритиковал игру Лукаку в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель остался недоволен игрой нападающего Ромелу Лукаку в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (0:1).
«У него было много потерь мяча без давления и в очень перспективных моментах. Конечно, мы хотим помогать ему, но он — часть команды, и иногда ему тоже нужно помогать. У него были отличные шансы. Он является частью команды. Если смотреть по игре в первом тайме, мы можем добиться гораздо большего, и нам нужно добиться большего», — приводит слова Тухеля Daily Mail.
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«Манчестер Сити» набрал 56 очков в 22 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лондонский «Челси» (43) находится на 2-й позиции в таблице. В тройку лидеров входит «Ливерпуль» (42). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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