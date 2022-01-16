Тухель: решающим фактором в поражении от «Сити» стал Де Брёйне

Главный тренер «Челси» Томас Тухель назвал решающим фактором поражения своих подопечных в матче с «Манчестер Сити» (0:1) игру полузащитника «горожан» Кевина де Брёйне.



«Мы уступили, проиграв одно единоборство в одной ситуации. Я доволен настроем, концентрацией и игрой в защите своей команды, поскольку мы не позволили сопернику создать много шансов. «Манчестер Сити» имел минимум серьёзных моментов и опасных передач в штрафную.



В защите мы действовали предельно сосредоточенно, были активны и агрессивны, поддерживали необходимую компактность. В первом тайме мы создавали хорошие шансы на контратаках и моменты при выходе из обороны, которые мы упустили. После перерыва мы лучше держали мяч и продемонстрировали правильную реакцию после пропущенного гола. У нас были шансы, полумоменты и подходы к воротам, благодаря которым мы могли бы сравнять счёт.



С такой игрой мы могли бы победить или свести матч вничью. Но с тем же успехом мы могли и уступить, и это случилось благодаря индивидуальным качествам Кевина Де Брёйне, выступление которого оказалось решающим фактором», — приводит слова Томаса Тухеля официальный сайт «Челси».



Ранее Томас Тухель раскритиковал игру нападающего своей команды Ромелу Лукаку в матче с «Манчестер Сити».

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