«Мы крайне удивлены». В «Тоттенхэме» отреагировали на перенос матча с «Арсеналом»

Руководство «Тоттенхэма» прокомментировало перенос назначенного на воскресенье матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом». Такое решение на основании ходатайства «Арсенала» приняло руководство лиги.



«Мы крайне удивлены тем, что эта заявка была одобрена. Нам самим засчитали техническое поражение в Лиге Европы, после того как из-за значительного количества случаев заражения коронавирусом нам пришлось бы переносить матч.



Наша заявка на перенос матча с «Лестером» не была одобрена. Однако впоследствии его отложили — когда ходатайство подал уже «Лестер».



Первоначальное намерение руководства Премьер-лиги заключалось в том, чтобы решить проблему доступности игроков, на которую непосредственно повлияли случаи коронавируса. Мы не верим, что в это намерение входило и решение проблем с составом, не связанных с коронавирусом. Возможно, сейчас мы видим непредвиденные последствия этого правила. Однако, важно обеспечить ясность и последовательность в его применении.



В очередной раз болельщики столкнулись с тем, что их планы были нарушены в неприемлемо короткие сроки. Мы искренне сочувствуем нашим болельщикам, некоторые из которых преодолели большие расстояния», — говорится в заявлении «Тоттенхэма», опубликованном на официальном сайте клуба.



Напомним, матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 между «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсеналом» перенесён из-за вспышки коронавируса, травм и отъезда игроков гостей на Кубок африканских наций.



Игра должна была состояться на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне 16 января. Решение о переносе встречи приняло руководство английской Премьер-лиги. Новая дата проведения матча пока что не определена.