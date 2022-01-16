Левандовски — о разгроме «Кёльна»: всё, что запланировала «Бавария», сработало

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал результат матча 19-го тура немецкой Бундеслиги с «Кёльном» (4:0). Напомним, польский форвард оформил хет-трик в этой встрече.
«С первых минут мы показали, что пришли забивать голы и побеждать. Мы стремились сразу атаковать, создавать опасные моменты и забивать. Всё, что мы запланировали, сработало. Тем не менее, «Кёльн» продолжает демонстрировать хороший футбол. Безусловно, это была хорошая игра для наших болельщиков. Мы счастливы, потому что хорошо отыграли как команда», — приводит слова Левандовского пресс-служба «Баварии».
«Бавария» набрала 46 очков и идёт на первом месте в турнирной таблице немецкого чемпионата, опережая дортмундскую «Боруссию» на шесть баллов. «Кёльн» с 28 очками занимает восьмую позицию.
В следующем туре «Бавария» 23 января сыграет на выезде с «Гертой». «Кёльн» 22 января отправится в гости к «Бохуму».
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