Шевченко может возглавить сборную Польши. Переговоры уже начались

Бывший тренер сборной Украины и итальянского «Дженоа» Андрей Шевченко может возглавить национальную команду Польши, информирует журналист Николо Скира в своём «твиттере».
Согласно сведениям источника, Польская федерация футбола активно интересуется кандидатурой Шевченко. Переговоры с украинским специалистом уже начались.
Напомним, 15 января 2022 года Шевченко был уволен из «Дженоа» спустя два месяца после назначения. Андрей возглавил «грифонов» в ноябре 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года.
Под руководством Шевченко «Дженоа» провёл девять матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В последнем матче Шевченко в качестве главного тренера итальянского клуба случилось поражение от «Милана» (1:3, ДВ) в Кубке Италии.
- 16 января 2022
-
10:49
-
10:40
-
10:26
-
10:24
-
10:13
-
10:02
-
09:43
-
09:33
-
09:30
-
09:23
-
07:37
-
05:21
-
04:51
-
04:46
-
03:59
-
03:57
-
03:35
-
03:19
-
02:57
-
02:31
-
00:55
-
00:39
-
00:34
-
00:08
- 15 января 2022
-
23:51
-
23:37
-
23:31
-
23:18
-
23:18
-
23:02
-
23:01
-
22:48
-
22:33
-
22:32
-
22:29