Шевченко может возглавить сборную Польши. Переговоры уже начались

Бывший тренер сборной Украины и итальянского «Дженоа» Андрей Шевченко может возглавить национальную команду Польши, информирует журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, Польская федерация футбола активно интересуется кандидатурой Шевченко. Переговоры с украинским специалистом уже начались.

Напомним, 15 января 2022 года Шевченко был уволен из «Дженоа» спустя два месяца после назначения. Андрей возглавил «грифонов» в ноябре 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года.

Под руководством Шевченко «Дженоа» провёл девять матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В последнем матче Шевченко в качестве главного тренера итальянского клуба случилось поражение от «Милана» (1:3, ДВ) в Кубке Италии.