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Матч Кубка Испании «Бетис» — «Севилья» доиграют сегодня

Матч Кубка Испании «Бетис» — «Севилья» доиграют сегодня
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Матч 1/8 финала Кубка Испании «Бетис» — «Севилья» будет доигран сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба Королевской испанской федерации футбола. Игра будет возобновлена при пустых трибунах.

Напомним, встреча между «Бетисом» и «Севильей» прервана в концовке первого тайма из-за предмета, прилетевшего в полузащитника гостевой команды Жоана Жордана с сектора активной поддержки хозяйской команды. По имеющимся сведениям, в испанца прилетела палка. Встреча была остановлена при счёте 1:1.

Матч проходил на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. На 35-й минуте счёт в игре открыл Алехандро Гомес с передачи Оливера Торреса. Через четыре минуты французский полузащитник хозяев Набиль Фекир сделал счёт в матче равным.

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