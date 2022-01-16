Иммобиле: моя статистика говорит за меня, я не должен отвечать критикам

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал результат матча 22-го тура итальянской Серии А с «Салернитаной» (3:0), а также высказался о критике в свой адрес.
«Благодарю команду, которая предоставила меня все условия для хорошего выступления. Мы были сосредоточенными и взяли три важных очка. «Салернитана» испытывала трудности из-за отсутствия множества игроков, я понимаю это, но они были хорошо организованы.
Критика? Я чемпион Европы, моя статистика говорит за меня, мне не нужно отвечать критикам. В моём резюме сказано, что я забил два гола на Европы, выиграл «Золотую бутсу» в 2020 году как лучший бомбардир Европы, и выиграл множество других трофеев. Всё это говорит само за себя», — приводит слова Иммобиле Football Italia со ссылкой на DAZN.
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