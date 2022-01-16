Магнуссон – о реабилитации после разрыва ахилла: думал, дочка научится ходить быстрее меня

Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал о реабилитации после разрыва ахиллова сухожилия.
«Самый сложный момент реабилитации? Ходить в гипсе две недели или чуть больше. Гипс не полностью покрывал ногу, он был спереди, в форме большого футбольного щитка — для того, чтобы сзади можно было прикладывать лед. Потом понадобился специальный ортопедический сапог, это тоже было непростое время. Главным образом потому, что у меня недавно родилась дочка, и мне нужно было о ней заботиться. А я особо не мог помогать своей девушке, она вынуждена была сама со всем справляться. Счастлив, что она была со мной в тот тяжелый момент. Тебе самому не остается ничего, кроме как смотреть вперед в надежде увидеть яркий свет.
Когда я опять начал ходить — это была настоящая победа. Я думал, что дочка научится ходить быстрее меня, в итоге мы сделали это почти одновременно, я — даже раньше недели на две. Трудное, но по-своему забавное и хорошее время (улыбается)», — приводит слова Магнуссона официальный сайт ЦСКА.
Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава во втором тайме матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 с «Тамбовом» (2:1). Исландского защитника унесли с поля на носилках. Магнуссон продолжил восстановление после разрыва ахиллова сухожилия в Исландии.
Хёрдур перешёл в ЦСКА из английского «Бристоль Сити» в 2018 году. В прошлом сезоне исландский защитник принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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