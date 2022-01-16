Бышовец: Шевченко не получит «волчий билет» на работу с клубами после неудачи в «Дженоа»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал увольнение Андрей Шевченко с должности главного тренера итальянского «Дженоа».

«Проблема в том, что Шевченко предложили возглавить команду в критической ситуации. Его согласие было ошибкой. Права на ошибку в такой ситуации нет. Очень сложно в подобных обстоятельствах убедить игроков и изменить ситуацию. У Андрея не было достаточно информации для принятия решений. Всё-таки работа в национальной команде не даёт такого опыта. По себе скажу, что клуб – это очень сложно. Человеческие качества Шевченко, как я знаю, полны достоинств, но он не смог придать уверенности футболистам при отсутствии результатов.

Не думаю, что после неудачи в «Дженоа» Андрей получит «волчий билет» на работу с клубами. Хочу пожелать ему удачи в развитии. Его потенциал просматривался в сборной Украины. Но, к сожалению, для работы в кризисной ситуации нужно иметь определённые эффективные качества. Я следил за тем, что происходило. В таких условиях тренер должен сохранять уверенность и передавать её игрокам. Это свойство доступно отдельным личностям, воздействующим на подопечных. Именно в «Дженоа» у Андрея этого не получилось.

Конечно, дело и в уровне игроков. Имея в своём распоряжении футболистов недостаточной квалификации, которым многое не под силу, сложно ожидать положительного результата. Возможно, задача оживить «Дженоа» была нерешаема. Ситуация потребует анализа, но оступившийся человек может выиграть намного больше, чем когда есть относительный успех. Отрицательный результат – очень хороший повод сделать правильные выводы», — приводит слова Бышовца VseProSрort.