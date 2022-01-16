Михаил Кержаков: я не Малафеев или Акинфеев, поэтому ещё не наигрался

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков признался, что у него нет моральной усталости от футбола, и он хочет продолжать профессиональную карьеру игрока.

«Хочется ли мне продолжать карьеру? Да. Физически чувствую себя прекрасно. Плюс, наверное, не наиграл то количество матчей, которое к 34 годам вызывало бы моральную усталость. Всё же на высоком уровне стал достаточно поздно выступать. Особенно если сравнивать со Славой Малафеевым или Игорем Акинфеевым. Так что сил еще вагон.

Несколько лет назад сказал, что уезжать из Петербурга уже не хочется? Видимо, тогда имел в виду, что это просто сложнее будет сделать, чем раньше. Вспоминаю, как по молодости первый раз уходил в аренду в ульяновскую «Волгу». Когда позвонил агент, даже не стал спрашивать, что за город, на каком месте в ФНЛ идет команда, какие финансовые условия. Сразу сказал — поеду и ни над чем больше не парился.

Теперь у нас семья, ребенок. Так что решение в случае чего стану принимать не один. И хотя жена всегда меня поддерживает, будем советоваться. Смотреть, как удобнее для всех», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».