Клопп: хочу, чтобы кто-то из игроков «Ливерпуля» стал победителем Кубка африканских наций

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игроках мерсисайдского клуба, принимающих участие в Кубке африканских наций.
«Положа руку на сердце, я хотел бы, чтобы кто-то из наших игроков прошёл весь путь на Кубке африканских наций и стал победителем турнира. Я знаю, что это значит для них. Я надеюсь, что они наслаждаются каждой секундой, проведённой на этом турнире. А мы пока вынуждены обходиться без них, но это абсолютно нормально. Это отличная возможность для других футболистов проявить себя. Вот как мы это видим», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
Сегодня, 16 января, «Ливерпуль» проведёт матч 22-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом». Игра состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало встречи — в 17:00 мск.
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль»:
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 16 января 2022
-
12:21
-
12:09
-
12:06
-
11:46
-
11:40
-
11:18
-
11:14
-
10:49
-
10:40
-
10:26
-
10:24
-
10:13
-
10:02
-
09:43
-
09:33
-
09:30
-
09:23
-
07:37
-
05:21
-
04:51
-
04:46
-
03:59
-
03:57
-
03:35
-
03:19
-
02:57
-
02:31
-
00:55
-
00:39
-
00:34
-
00:08
- 15 января 2022
-
23:51
-
23:37
-
23:31
-
23:18