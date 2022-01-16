Клопп: хочу, чтобы кто-то из игроков «Ливерпуля» стал победителем Кубка африканских наций

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игроках мерсисайдского клуба, принимающих участие в Кубке африканских наций.



«Положа руку на сердце, я хотел бы, чтобы кто-то из наших игроков прошёл весь путь на Кубке африканских наций и стал победителем турнира. Я знаю, что это значит для них. Я надеюсь, что они наслаждаются каждой секундой, проведённой на этом турнире. А мы пока вынуждены обходиться без них, но это абсолютно нормально. Это отличная возможность для других футболистов проявить себя. Вот как мы это видим», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Сегодня, 16 января, «Ливерпуль» проведёт матч 22-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом». Игра состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало встречи — в 17:00 мск.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль»:

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