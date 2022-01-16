«Локомотив» отправился на сборы в Испанию
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Московский «Локомотив» полетел на зимние тренировочные сборы в Испанию, сообщает пресс-служба железнодорожников.
Команда проведёт сборы в городе Марбелья. Тренировочный процесс «Локомотива» в Испании завершится 26 февраля. На сборах железнодорожники планируют провести несколько товарищеских матчей.
Фото можно посмотреть на странице «Локомотива» в «Твиттере».
Московский «Локомотив» в 18 матчах набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В следующем туре Российской Премьер-Лиги после зимнего перерыва московский «Локомотив» на выезде сыграет с «Краснодаром». Матч пройдёт 27 февраля в Краснодаре.
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