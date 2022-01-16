Ловчев: сейчас в «Спартаке» какая-то бабёнка внезапно стала править бал… Безобразие!

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался по поводу нынешнего положения дел в стане красно-белых.

«Происходящее в «Спартаке»… Складывается впечатление, что руководство пустило всё на самотёк. Николай Петрович Старостин иногда женщин бабёнками называл. Так вот сейчас в «Спартаке» какая-то бабёнка внезапно стала править бал… Безобразие! Стыдно за великий клуб! «Спартак» может приглашать новых игроков, тренеров, менеджеров, ещё кого-то, но глобально при нынешнем подходе ничего не изменится», — приводит слова Ловчева «Спорт-экспресс».

На момент зимней паузы в сезоне-2021/2022 московский «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету красно-белых 23 очка после 18 туров чемпионата страны.