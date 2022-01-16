Гендиректор «Дженоа» объяснил отставку Шевченко с поста главного тренера клуба

Генеральный директор «Дженоа» Йоханнес Шпорс прокомментировал отставку Андрея Шевченко с поста главного тренера итальянского клуба.



«Мы много разговаривали с ним, общение не было проблемой. К сожалению, улучшений в игре не произошло, а результаты, которые для нас слишком важны, так и не пришли. В какой-то момент мы как клуб поняли, что у нас не будет достаточно энергии на матч с «Фиорентиной». Поэтому мы приняли быстрое решение. Мы были честны и открыты с Шевченко. Зачастую быстрое решение лучше, чем запоздалое», — приводит слова Шпорса La Gazzetta dello Sport.

Напомним, 15 января 2022 года Шевченко был уволен из «Дженоа» спустя два месяца после назначения. Андрей возглавил «грифонов» в ноябре 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года.