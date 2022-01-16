«Почувствуйте разницу». Ловчев сравнил трансферы «Зенита» и «Спартака»

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал нынешний подбор футболистов в составе красно-белых.

«В «Спартаке» слабые игроки или плохо подготовленные? Первое. Да о чём говорить, если «Зенит» покупает футболистов сборной Бразилии, Ловрена из «Ливерпуля», а «Спартак» — Хендрикса и Кофрие… Почувствуйте разницу. Зачем привозить легионеров, которые не сильнее наших игроков? Таких, как Хендрикс с Кофрие, и в России навалом.

Вообще, на мой взгляд, «Спартаку» нужно менять 75 процентов состава. Кого бы я точно сохранил? Исходя из лимита и российских паспортов — Джикию, Зобнина, Соболева. Хотя в последнее время они играют неважнецки. Или возьмем Умярова. В «Спартаке» совершенно не впечатляет. А тут увидел его в молодёжной сборной — и поразился. Наиль вышел с капитанской повязкой, вёл всю игру, раздавал шикарные передачи. Я задумался — почему же в клубе он смотрится настолько тускло и боязливо?! Возможно, дело в тренерской установке. Говорят Умярову: «Играй понадёжнее, с ближним, не обостряй...» — и парень не смеет ослушаться.

Из легионеров отмечу Жиго — за духовитость, бойцовские качества. Хотя согласен с Градским, который говорил мне: «Идеальная позиция для Жиго — опорная зона. Но не центр обороны, где допускает слишком много ошибок». Ещё мне очень нравится Мозес. Классный футболист! Получая мяч, уже знает, куда отдать. Не понимаю, почему Маслов или Рассказов, играющие под ним, часто от него отворачиваются и предпочитают пасовать Жиго. Обратите внимание на фланговые передачи Мозеса. Они всегда опасны, потому что идут в ту зону, где располагается Соболев — в центр штрафной. От Айртона этого не дождёшься, он упрямо подаёт на ближнюю штангу, и защитник спокойно выносит мяч», — приводит слова Ловчева «Спорт-экспресс».