«Ливерпуль» — «Брентфорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 16 января, состоится матч «Ливерпуль» — «Брентфорд». Встреча 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Брентфорд».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Джонатан Мосс. Ему будут помогать ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери – Тони Харрингтон.



«Ливерпуль» набрал 42 очка в 20 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брентфорд» (23) находится на 14-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 56 очков в 22 встречах.