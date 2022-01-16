«Ливерпуль» — «Брентфорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 16 января, состоится матч «Ливерпуль» — «Брентфорд». Встреча 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Брентфорд».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Джонатан Мосс. Ему будут помогать ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери – Тони Харрингтон.
«Ливерпуль» набрал 42 очка в 20 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брентфорд» (23) находится на 14-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 56 очков в 22 встречах.
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