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Усман Дембеле не продлит контракт с «Барселоной»

Усман Дембеле не продлит контракт с «Барселоной»
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле покинет каталонскую команду в летнее трансферное окно, сообщает журналист Жерар Ромеро на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, футболист сообщил руководству клуба, что не планирует продлевать соглашение на условиях «Барселоны». Дембеле не собирается покидать команду в январе, но уйдёт из клуба бесплатно 30 июня, когда истечёт срок действия контракта. Дембеле заявил, что считает себя футболистом мирового класса и должен получать соответствующую зарплату. «Барселона» не готова удовлетворить требования Дембеле.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 6 матчах испанской Примеры и отдал 2 результативные передачи. С 2016 года Дембеле вызывается в сборную Франции.

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