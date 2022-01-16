В «Нижнем Новогороде» опровергли интерес к Ивану Игнатьеву

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Рубина» Ивану Игнатьеву.

«Мы обращаемся и рассматриваем очень много футболистов. По Игнатьеву ничего конкретного — интереса нет», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ранее «Рейтинг букмекеров» сообщил, что Игнатьев может зимой уйти в «Нижний Новгород» на правах аренды.

Игнатьев является воспитанником «Краснодара». Футболист пополнил состав «Рубина» в 2020 году. В нынешнем сезоне 23-летний форвард провёл 10 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость форварда в € 2 млн. Также нападающий привлекается к играм молодёжной сборной России, за которую он провёл 12 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.