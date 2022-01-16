Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Нижнем Новогороде» опровергли интерес к Ивану Игнатьеву

В «Нижнем Новогороде» опровергли интерес к Ивану Игнатьеву
Комментарии

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Рубина» Ивану Игнатьеву.

«Мы обращаемся и рассматриваем очень много футболистов. По Игнатьеву ничего конкретного — интереса нет», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ранее «Рейтинг букмекеров» сообщил, что Игнатьев может зимой уйти в «Нижний Новгород» на правах аренды.

Игнатьев является воспитанником «Краснодара». Футболист пополнил состав «Рубина» в 2020 году. В нынешнем сезоне 23-летний форвард провёл 10 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость форварда в € 2 млн. Также нападающий привлекается к играм молодёжной сборной России, за которую он провёл 12 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Новость по теме
Ловчев – об Игнатьеве и Дзюбе: это позорище, их надо изгонять из футбола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022