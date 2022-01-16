Дибала: «Ювентус» дал понять, что обсудит со мной новый контракт в феврале

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала заявил, что туринский клуб готов обсудить с ним новый контракт в феврале. Ранее сообщалось, что аргентинец покинет стан «Старой синьоры».
«Мне не нужно никому ничего доказывать. Я в распоряжении тренера и клуба. Мой контракт? В клубе сказали, что мы поговорим об этом в феврале», — сказал Дибала в интервью DAZN, его слова приводит Football Italia.
28-летний Дибала в 20 матчах нынешнего сезона отметился девятью голами и четырьмя голевыми передачами. Контракт аргентинского футболиста с итальянским клубом истекает в конце нынешнего сезона. Дибала перешёл в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году за € 40 млн. Действующая рыночная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в € 50 млн.
«Ювентус» после 21 тура чемпионата Италии занимает в турнирной таблице пятое место, имея в своём активе 38 очков.
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