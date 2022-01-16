В сборной Польши прокомментировали слухи о переговорах с Андреем Шевченко

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский отреагировал на слухи о переговорах Польской федерации футбола с экс-наставником «Дженоа» и сборной Украины Андреем Шевченко.
«Шевченко может возглавить сборную Польши? Это неправда. Мы близки к завершению переговоров с польским тренером. О его назначении будет объявлено на следующей неделе», — приводит слова Квятковского Sport24.
Напомним, 15 января 2022 года Шевченко был уволен из «Дженоа» спустя два месяца после назначения. Андрей возглавил «грифонов» в ноябре 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года.
Под руководством Шевченко «Дженоа» провёл девять матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В последнем матче Шевченко в качестве главного тренера итальянского клуба случилось поражение от «Милана» (1:3, ДВ) в Кубке Италии.
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