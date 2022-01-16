Экс-девушка Азмуна: его собака летает на частном самолёте, а дочь неделями ждёт денег

Алия, бывшая девушка нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, рассказала, что футболист редко и неохотно помогает их совместной дочери.

«Осенью мы с Сердаром обсуждали данную ситуацию и планировали договориться на комфортных для всех условиях, но до сих пор от него не поступило ни одного предложения. Думаю, он просто тянет время до отъезда из России, обещая, что «всё будет хорошо» и «я буду помогать». Но уже сейчас его помощь приходится в прямом смысле выпрашивать: деньги переводятся с большими задержками и вообще выдаются крайне тяжело. Например, в декабре я попросила 50 тысяч рублей на лечебные процедуры, которые невролог назначил дочери. Деньги мне удалось получить лишь спустя две недели под условия полной отчётности, предоставления чеков и отправки обратно сдачи в случае, если итоговая сумма выйдет менее 50 тысяч рублей. Слава богу, сейчас мы смогли начать лечение, но такое отношение к здоровью ребёнка едва ли говорит о том, что Сердар готов помогать ему добровольно.

Пока его собака летает на частном самолёте, дочь две недели ждёт денег на лечение… Кажется, тут всё очевидно, и дело, скорее всего, придётся доводить до конца в суде.

Мой юрист делает всё возможное для скорейшего назначения экспертизы и вынесения решения судом, однако такой процесс не может быть быстрым, требуется время для соблюдения всех формальностей.

Я думаю, к этому делу необходимо привлечь ещё и уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге, так как на сегодняшний день однозначно нарушаются права дочери», — приводит слова Алии «Спорт-экспресс».