«Локомотив» объявил о назначении австрийца Саши Марта на пост тренера вратарей
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Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о назначении нового тренера вратарей. Должность занял австрийский специалист Саша Март. Специалист будет отвечать за подготовку голкиперов основной команды.
Стоит отметить, что Заур Хапов, ранее занимавший должность тренера вратарей «Локомотива», переходит в селекционный отдел и будет помогать Кристиану Мёккелю в просмотре и подборе новых голкиперов. Хапов занимал пост тренера вратарей железнодорожников с 2016 года.
Саша Март ранее работал тренером вратарей в молодёжных командах «Брюк», «Рапид», «Аустрия», «Адмира» (все — Австрия), а также в главных командах «Гронингена» (Нидерланды), «Кайрата» (Казахстан) и «Ред Булл Зальцбурга» (Австрия).
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