«Валенсия» без Черышева обыграла «Атлетико Балеарес» и вышла в 1/4 финала Кубка Испании

Сегодня, 16 января, в матче 1/8 финала Кубка Испании сезона-2021/2022 «Валенсия» встретилась с «Атлетико Балеарес». Игра проходила на стадионе «Балеар» (Пальма-де-Мальорка, Испания) и завершилась победой «летучих мышей» со счётом 1:0. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Пабло Гонсалес Фуэртес.

Судьбу встречи решил один гол, который был забит на первой минуте игры. Его автором стал нападающий «Валенсии» Маркос де Соуза, ассистировал ему Урош Рачич.

Примечательно, что российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не попал в заявку на игру.

Таким образом, благодаря этой победе «Валенсия» вышла в четвертьфинал Кубка Испании.

Потенциальными соперниками «летучих мышей» в следующем этапе турнира могут стать «Райо Вальекано», «Кадис», «Мальорка», а также победители пар «Атлетик» — «Барселона», «Бетис» — «Севилья», «Реал Сосьедад» — «Атлетико» и «Эльче» — «Реал».