Алонсо: возможно, в матче с «Сити» был наш последний шанс сохранить перспективы на титул

Защитник «Челси» Маркос Алонсо прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:1) в матче АПЛ.
«Это печально. Возможно, это был последний шанс сохранить реальные перспективы на победу в АПЛ. Мы будем стараться до конца, пока математически всё возможно, но будет очень трудно.
У нас были моменты, но мы принимали неверные решения в атаке и не могли создать больше голевых ситуаций, более того, не смогли реализовать те моменты, что у нас были.
Это был сложный матч, но мы знали, что так будет. Хоть мы полностью и не контролировали игру, и не доминировали во владении мячом, у нас были моменты. Мы хорошо защищались всей командой.
У нас были моменты, и мы могли выйти вперёд, мы были близки к тому, чтобы получить что-то в этом матче. До встречи мы ожидали нечто подобное, но мы сражались, и конечно, разочарованы», — цитирует Алонсо сайт «Челси».
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