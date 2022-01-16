Ричардс — о матче «МЮ» с «Астон Виллой»: пока говорили о Роналду, Бруну взял игру на себя

Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Майка Ричардс высказался об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:2).



«Это был Бруну Фернандеш из прошлого сезона. Он действительно сыграл так, как в лучших матчах. Бруну диктовал ход игры. Он организовывал действия команды.



Пока шли разговоры о Роналду, Бруну взял игру на себя и был главным в «Юнайтед». Трудно сказать, лучше ли Фернандешу без Роналду, но он берёт на себя большую ответственность, когда Криштиану нет на поле. В этом и есть разница.



Мы хотим видеть такую игру. Он качественный футболист. Если посмотреть на его голевые передачи, можно понять, что он более чем хорош, хотя говорят, что он недостаточно хорош для «МЮ», — цитирует Ричардса Metro.

Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»:

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