8 команд заинтересованы в полузащитнике «Барселоны»

Испанская «Барселона» задумалась о положении полузащитника Рики Пуча в команде и может расстаться с игроком. В услугах 22-летнего футболиста заинтересованы восемь команд. Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на Sport.
По сведениям источника, за Пучем следят итальянские «Милан», «Ювентус», «Наполи» и «Интер», испанские «Бетис», «Гранада» и «Хетафе», а также английский «Арсенал».
Пуч — воспитанник каталонского клуба. В нынешнем сезоне за «Барселону» полузащитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями. Контракт Пуча истекает летом 2023 года, портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 9 млн.
«Барселона» упустила победу в матче с «Гранадой»:
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