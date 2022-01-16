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Стал известен диагноз игрока «Севильи», пострадавшего во время матча с «Бетисом»

Стал известен диагноз игрока «Севильи», пострадавшего во время матча с «Бетисом»
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«Севилья» рассказала о состоянии полузащитника Жоана Жордана, в которого во время матча 1/8 финала Кубка Испании с «Бетисом» с трибун прилетел посторонний предмет.

Как сообщает официальный сайт «Севильи», после инцидента футболист был доставлен в больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму. На данный момент Жордан находится дома под наблюдением врачей. «Рохибланкос» осудили «акт насилия».

Напомним, встреча между «Бетисом» и «Севильей» была прервана в концовке первого тайма из-за предмета, прилетевшего в полузащитника гостевой команды Жоана Жордана с сектора активной поддержки хозяйской команды. По имеющимся сведениям, в испанца прилетела палка. Встречу остановили при счёте 1:1.

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