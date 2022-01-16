В. Федотов — о победе «Сочи» над «Зенитом»: приезжаем к любому клубу с желанием победить

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал эмоции после победы над «Зенитом» в 10-м туре чемпионата России (2:1). Эта победа стала для сочинской команды первой в истории противостояния с клубом из Санкт-Петербурга.



«Торжеством я бы это ощущение не назвал. Все могло закончиться и не так радужно. Мы воспользовались численным преимуществом, хотя и в большинстве пришлось нелегко. Удаления Азмуна могло и не случиться, попади он в мяч, а не в грудь Джанаеву. Мы приезжаем к любой команде с огромным желанием победить, независимо от того, «Зенит» это, «Спартак» или ЦСКА», — приводит слова Федотова «спорт-экспресс».

«Сочи» после 18 туров Российской Премьер-лиги занимает в турнирной таблице третье место с 31 набранным очком. «Зенит» — лидер соревнований (38).