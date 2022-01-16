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«Эвертон» объявил об отставке главного тренера Рафаэля Бенитеса

«Эвертон» объявил об отставке главного тренера Рафаэля Бенитеса
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Испанский специалист Рафаэль Бенитес, возглавлявший «Эвертон», был отправлен в отставку. Об этом сообщает пресс-служба «ирисок» на официальном сайте.

В ближайшее время клуб объявит имя преемника Бенитеса. 61-летний наставник возглавлял «Эвертон» с июля 2021 года. Контракт испанца с клубом был рассчитан до июня 2024 года.

Ранее стало известно, что на уход Бенитеса может повлиять поражение команды в игре 22-го тура АПЛ с «Норвич Сити» (1:2). «Эвертон» сумел одержать лишь одну победу в последних 13 матчах в английской Премьер-лиге.

После 19 сыгранных туров «ириски» заработали 19 очков. «Эвертон» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Норвич» — «Эвертон»:

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