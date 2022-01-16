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В. Федотов: возвращение Кокорина в «Сочи»? Смущает отсутствие игровой практики

В. Федотов: возвращение Кокорина в «Сочи»? Смущает отсутствие игровой практики
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, почему в клубе не рассматривали возможность возвращения нападающего «Фиорентины» Александр Кокорина, который играл за сочинскую команду с февраля по май 2020 года.

«Смущает отсутствие игровой практики. Вот прочитал, что он забил два мяча и отдал голевую передачу в двусторонке. Это хоть какая-то информация. А до этого вообще ничего слышно не было! Травма на травме. Когда мы не видим футболиста на поле, то должны выяснить, почему он не играет. И пообщаться с ним, понять его желания.

Часто приходится слышать: вот, мол, у игрока контракт заканчивается, он не хочет подписывать новый, и тренер предпочитает других. Что за ерунда?! Какой тренер будет оставлять на скамейке футболиста, который приносит реальную пользу, — когда бы у него контракт ни заканчивался? Так что предметного разговора о возвращении Кокорина в «Сочи» не возникало, даже предпосылок к тому не было. Мы просто не знаем, ни в каких кондициях, ни в каких отношениях с самим собой находится Александр», — приводит слова Федотова «спорт-экспресс».

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