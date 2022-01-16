«Вильярреал» уступил на выезде «Эльче» в матче 21-го тура Примеры

Сегодня, 16 января, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в городе Эльче в рамках 21-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Эльче» принимал «Вильярреал». Хозяева одержали победу – 1:0.



Единственный гол был забит в концовке второго тайма. На 78-й минуте отличился форвард «Эльче» Лукас Бое. Ему ассистировал Херард Гумбау.

Бое забивает в ворота «Вильярреала»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Валентин Писарро Гомес. Ему помогали ассистенты Хосе Антонио Гарридо Ромеро и Иван Массо. Резервный рефери – Сальвадор Лакс Франко.



«Вильярреал» набрал 29 очков в 21 матче и занимает 8-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эльче» (12) находится на 15-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», в активе которого 49 очков после 21 тура.