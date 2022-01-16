Владимир Федотов рассказал, согласится ли на предложение возглавить сборную России
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, согласится ли возглавить сборную России, если ему поступит подобное предложение.
«Не буду сейчас размышлять этими категориями. Сосредоточен на работе в своем клубе, а что будет завтра — не задумываюсь. Будет день — будет пища. Работа в сборной России — мечта? Работать в ней — очень почетно и ответственно. Может, это и мечта… А может, и нет. Прекрасно понимаю, что этого может никогда не произойти», — приводит слова Федотова «спорт-экспресс».
55-летний Федотов возглавил «Сочи» в декабре 2019 года. В нынешнем сезоне команда занимает в турнирной таблицы Российской Премьер-лиги третье место, набрав 18 матчах 31 очко.
Главным тренером сборной России с лета 2021 года является Валерий Карпин.
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