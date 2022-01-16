Владимир Федотов рассказал, согласится ли на предложение возглавить сборную России

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, согласится ли возглавить сборную России, если ему поступит подобное предложение.



«Не буду сейчас размышлять этими категориями. Сосредоточен на работе в своем клубе, а что будет завтра — не задумываюсь. Будет день — будет пища. Работа в сборной России — мечта? Работать в ней — очень почетно и ответственно. Может, это и мечта… А может, и нет. Прекрасно понимаю, что этого может никогда не произойти», — приводит слова Федотова «спорт-экспресс».

55-летний Федотов возглавил «Сочи» в декабре 2019 года. В нынешнем сезоне команда занимает в турнирной таблицы Российской Премьер-лиги третье место, набрав 18 матчах 31 очко.



Главным тренером сборной России с лета 2021 года является Валерий Карпин.