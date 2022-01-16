«Ливерпуль» — «Брентфорд»: Окслейд-Чемберлен удвоил преимущество хозяев

Сегодня, 16 января, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках матча 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» принимает «Брентфорд».



На 69-й минуте преимущество «Ливерпуля» упрочил хавбек Алекс Окслейд-Чемберлен, голевой пас сделал Эндрю Робертсон. Ранее на 44-й минуте отличился полузащитник хозяев Фабиньо, ему ассистировал Трент Александер-Арнольд.

Окслейд-Чемберлен забивает в ворота «Брентфорда»:

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Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Джонатан Мосс. Ему помогают ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери – Тони Харрингтон.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Брентфорд».



«Ливерпуль» набрал 42 очка в 20 матчах и занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брентфорд» (23) находится на 14-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 56 очков в 22 встречах.