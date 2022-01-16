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«Ливерпуль» разгромил дома «Брентфорд» и вышел на второе место в таблице АПЛ

«Ливерпуль» разгромил дома «Брентфорд» и вышел на второе место в таблице АПЛ
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Сегодня, 16 января, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках матча 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» принимал «Брентфорд». Хозяева одержали победу – 3:0.

На 44-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Фабиньо, ему ассистировал Трент Александер-Арнольд.

Гол Фабиньо:

На 69-й минуте преимущество «Ливерпуля» упрочил хавбек Алекс Окслейд-Чемберлен, голевой пас сделал Эндрю Робертсон.

Окслейд-Чемберлен забивает в ворота «Брентфорда»:

На 77-й минуте гол забил нападающий красных Такуми Минамино, результативная передача на счету Роберто Фирмино.

Результативный удар Минамино:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Джонатан Мосс. Ему помогали ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери – Тони Харрингтон.

«Ливерпуль» набрал 45 очков в 21 матче и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брентфорд» (23) находится на 14-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 56 очков в 22 встречах.

Англия - Премьер-лига. 22-й тур
16 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 0
Брентфорд
Лондон
1:0 Фабиньо – 44'   2:0 Окслейд-Чемберлен – 69'   3:0 Минамино – 77'
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