«Лидс» победил на выезде «Вест Хэм» со счётом 3:2 в матче 22-го тура АПЛ

Сегодня, 16 января, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне в рамках матча 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Лидс Юнайтед». Гости одержали победу – 3:2.



На 10-й минуте счёт открыл полузащитник «павлинов» Джек Харрисон, ему ассистировал Адам Форшоу. На 34-й минуте форвард «молотобойцев» Джаррод Боуэн забил ответный мяч, голевая передача на счету Аарона Крессуэлла.

Гол Харрисона:

Боуэн сравнивает счёт:

Через три минуты Харрисон сделал дубль, результативный пас оформил Люк Эйлинг. На 52-й минуте полузащитник «Вест Хэма» Пабло Форнальс сравнял счёт, ассистировал испанцу Майкл Антонио.

Харрисон забивает свой второй мяч в матче:

Ответный мяч Форнальса:

На 60-й минуте Харрисон оформил хет-трик, Рафинья сделал голевой пас.

Третий мяч Харрисона в игре:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Майк Дин. Ему помогали ассистенты Эдвард Смарт и Марк Скоулз. Резервный рефери – Саймон Хупер.



«Вест Хэм Юнайтед» набрал 37 очков в 22 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед» (22) находится на 15-м месте в таблице. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», набравший 56 очков в 22 встречах.