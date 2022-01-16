«Лидс» победил на выезде «Вест Хэм» со счётом 3:2 в матче 22-го тура АПЛ

Сегодня, 16 января, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне в рамках матча 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Лидс Юнайтед». Гости одержали победу – 3:2.
На 10-й минуте счёт открыл полузащитник «павлинов» Джек Харрисон, ему ассистировал Адам Форшоу. На 34-й минуте форвард «молотобойцев» Джаррод Боуэн забил ответный мяч, голевая передача на счету Аарона Крессуэлла.
Через три минуты Харрисон сделал дубль, результативный пас оформил Люк Эйлинг. На 52-й минуте полузащитник «Вест Хэма» Пабло Форнальс сравнял счёт, ассистировал испанцу Майкл Антонио.
Харрисон забивает свой второй мяч в матче:
На 60-й минуте Харрисон оформил хет-трик, Рафинья сделал голевой пас.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Майк Дин. Ему помогали ассистенты Эдвард Смарт и Марк Скоулз. Резервный рефери – Саймон Хупер.
«Вест Хэм Юнайтед» набрал 37 очков в 22 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед» (22) находится на 15-м месте в таблице. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», набравший 56 очков в 22 встречах.
- 16 января 2022
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