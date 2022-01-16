Защитник «Барселоны» не хочет покидать клуб. Им интересуются «Бавария» и «Челси»

Защитник испанской «Барселоны» Серджино Дест хочет побороться за место в стартовом составе команды и не собирается её покидать, несмотря на интерес со стороны мюнхенской «Баварии» и лондонского «Челси». Об этом сообщает Mundo Deportivo.



По сведениям источника, американский футболист планирует составить Дани Алвесу конкуренцию на позиции правого защитника, однако его представители будут открыты для любых предложений, которые поступят до конца зимнего трансферного окна.

Напомним, Дест перешёл в «Барселону» из «Аякса» в 2020 году. В нынешнем сезоне американский футболист принял участие в 12 матчах чемпионата Испании и отдал три результативные передачи. С 2019 года Дест вызывается в национальную команду США.