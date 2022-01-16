Хесус Медина намекнул на переход в московский ЦСКА

Полузащитник Хесус Медина, который близок к переходу в московский ЦСКА, намекнул на скорый переход в российский клуб. Парагваец опубликовал эмодзи коня в своём твиттер-аккаунте.
Ранее сообщалось, что Медина перейдёт в московский ЦСКА и будет получать в новом клубе € 1,77 млн в год. Также отмечается, что контракт Медины с ЦСКА будет рассчитан на три с половиной года. Изначально московский клуб предложил 24-летнему полузащитнику зарплату в € 650 тыс. в год, что не устроило игрока.
Парагвайский футболист покинул «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента 1 января 2022 года.
ЦСКА в настоящее время проводит зимний сбор в испанском Компоаморе. Первый официальный матч после зимней паузы команда Алексея Березуцкого проведёт с московским «Спартаком» в РПЛ в конце февраля.
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