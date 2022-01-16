Гамбия и Мали сыграли вничью на Кубке африканских наций

Сегодня, 16 января, в рамках матча 2-го тура Кубка африканский наций в группе F встречались Гамбия и Мали. Встреча, проходившая на стадионе «Лимбе Омниспорт» в Камеруне, завершилась ничьёй 1:1.



Счёт в игре на 79-й минуте открыл Ибраима Коне, реализовавший 11-метровый удар. В конце матча право на исполнение пенальти получила и Гамбия: к мячу подошёл Муса Барроу и реализовал удар. Отметим, что в обоих случаях пенальти были назначены после помощи VAR.



Гамбия и Мали набрали в группе F по четыре очка и лидируют в квартете. Следом идёт Тунис (3), последнее место занимает Мавритания (0).



В следующем туре Гамбия встретится с Тунисом, а Мали ожидает матч с Мавританией. Обе встречи пройдут 20 января и начнутся в одно время (22:00 мск).