Гамбия и Мали сыграли вничью на Кубке африканских наций
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Сегодня, 16 января, в рамках матча 2-го тура Кубка африканский наций в группе F встречались Гамбия и Мали. Встреча, проходившая на стадионе «Лимбе Омниспорт» в Камеруне, завершилась ничьёй 1:1.
Счёт в игре на 79-й минуте открыл Ибраима Коне, реализовавший 11-метровый удар. В конце матча право на исполнение пенальти получила и Гамбия: к мячу подошёл Муса Барроу и реализовал удар. Отметим, что в обоих случаях пенальти были назначены после помощи VAR.
Гамбия и Мали набрали в группе F по четыре очка и лидируют в квартете. Следом идёт Тунис (3), последнее место занимает Мавритания (0).
В следующем туре Гамбия встретится с Тунисом, а Мали ожидает матч с Мавританией. Обе встречи пройдут 20 января и начнутся в одно время (22:00 мск).
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