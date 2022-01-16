«Атлетик» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция финала Суперкубка Испании начнётся в 21:30
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Сегодня, 16 января, состоится матч «Атлетик» — «Реал». Встреча финала Суперкубка Испании пройдёт на стадионе «Кинг Фахд» в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» — «Реал».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Сесар Сото Градо. Ему будут помогать ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери – Исидро Диас де Мера Эскудерос.
«Атлетик» попал в финал Суперкубка Испании после того, как в 1/2 финала турнира обыграл мадридский «Атлетико» (2:1). «Реал» в свою очередь в дополнительное время оказался сильнее каталонской «Барселоны» (3:2).
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