Зе Луиш: то, что Томас делает в «Локо», он уже сделал в «Спартаке». Финал будет такой же

Бывший нападающий «Локомотива» Зе Луиш высказался о спортивном директоре команды Томасе Цорне, который ранее также был генеральным директором «Спартака».
«Не знаю, что имеет Томас против меня, но что-то имеет. Когда он пришёл в «Локомотив», то позвонил моему агенту и спросил, есть ли какие-нибудь предложения из других клубов. Это вообще первая вещь, которую он сделал, придя в «Локо». Я сразу подумал: «Что вообще происходит?» Не знаю, какие мысли у Цорна в голове. Видимо, я ему не нравлюсь как игрок.
Мне кажется, «Локомотив» должен быть реорганизован. Хоть вроде как раз этим они и занимаются, но… Скажу искренне – действительно от сердца: я не верю в методы, которые сейчас используют в «Локомотиве». Но футбол всё покажет. То, что Томас делает в «Локомотиве», он уже сделал в «Спартаке». Финал будет такой же. Тогда ведь тоже ушёл не только я. Всех, кого можно было отпустить, он в «Спартаке» отпустил», — рассказал Зе Луиш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Цорн был уволен из «Спартака» летом 2020 года, когда команда занимала седьмое место в чемпионате России. Функционер отметился продажей не только Зе Луиша, но и ряда других футболистов красно-белых.
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