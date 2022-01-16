«Челси» заинтересован в подписании защитника «ПСЖ»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Лейвин Курзава может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 29-летнего игрока заинтересован «Челси», сообщает RMC Sport.



По информации источника, «аристократы» рассматривают кандидатуру Курзава в качестве замены Бенджамину Чилуэллу, который до конца сезона выбыл из-за травмы колена.



29-летний Курзава перешёл в «ПСЖ» в 2015 году. В нынешнем сезоне защитник принял участие лишь в матче Суперкубка Франции, проведя на поле девять минут. Контракт защитника с клубом истекает в 2024 году. Аналитический портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского футболиста в € 9 млн.



Напомним, Чилуэлл получил травму в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с туринским «Ювентусом» (4:0). У игрока был диагностирован разрыв крестообразной связки колена.

Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси»:

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