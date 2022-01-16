«Реал» и «Атлетик» объявили стартовые составы на финальный матч Суперкубка Испании

Стали известны стартовые составы «Атлетика» и «Реала» на финальный матч Суперкубка Испании. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Фахд» в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» — «Реал».
«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Мартинес, Альварес, де Маркос, Саррага, Д. Гарсия, Сансет, Муньяин, Беренгер, И. Уильямс.
Запасные: Ахирресабала, Берчиче, Капа, Лекуэ, Ноласкоайн, Эйсагирре, Вивиан, Р. Гарсия, Весга, Гальдеано, Н. Уильямс.
«Реал»: Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Васкес, Кроос, Каземиро, Модрич, Жуниор, Бензема, Родриго.
Запасные: Фуидиас, Лунин, Начо, Марсело, Иско, Себальос, Камавинга, Вальверде, Азар, Йович.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Сесар Сото Градо. Ему будут помогать ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери – Исидро Диас де Мера Эскудерос.
- 16 января 2022
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