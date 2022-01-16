Кот-д'Ивуар упустил победу над Сьерра-Леоне на 90+3 минуте

Сегодня, 16 января, в матче 2-го тура Кубка африканский наций в группе Е встречались Кот-д'Ивуар и Сьерра-Леоне. Матч проходил на стадионе «Дуала» в Камеруне и закончился со счётом 2:2.
Счёт в игре на 25-й минуте с передачи Уилфрида Заха открыл Себастьен Аллер. Отметим, что на 12-й минуте матча полузащитник Кот-д'Ивуар Франк Кессье не реализовал 11-метровый удар. В начале второго тайма Муса Ноа Камара сравнял счёт в игре с передачи Мохамеда Буя Турая. Через 10 минут Николя Пепе с передачи Ибраима Сангаре вывел Кот-д'Ивуар вперёд. На третьей добавленной минуте Аль-Хаджи Камара принёс Сьерра-Леоне ничью.
Кот-д'Ивуар набрал четыре очка и за тур до конца группового этапа занимает первое место в группе. Сьерра-Леоне занимает второе место, набрав два очка.
- 16 января 2022
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