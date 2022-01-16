Де Лигт — о Роналду: нам его не хватает. Нет бомбардира, забивающего по 30 голов за сезон

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт признал, что туринской команде не хватает голов Криштиану Роналду.

Португальский форвард, выступавший за «Ювентус» три года, в конце прошлого лета перешёл в «Манчестер Юнайтед».

«Не хватает ли нам Роналду? Я думаю да. Криштиану — это футболист, который врывается в штрафную площадь и всегда забивает, он редко транжирит моменты. Нам не хватало этого в начале сезона. У нас нет бомбардира, который забивает по 30 голов за сезон, так что голы должны забивать все. Это и начинает происходить.

Мы должны продолжать постепенно расти. Мы выиграли шесть из восьми последних матчей в Серии А и приближаемся к цели», – цитирует де Лигта Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.